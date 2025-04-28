Официальная делегация посетит Пискаревское кладбище накануне Дня Победы

Утром 8 мая на Пискаревском мемориальном кладбище пройдет торжественно-траурная церемония возложения цветов с участием официальных лиц. Доступ для граждан на кладбище будет затруднен до 13:00, сообщила глава комитета по социальной политике Петербурга Елена Фидрикова во время пресс-конференции ТАСС, посвященной программе мероприятий к годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

"Пискаревское мемориальное кладбище открыто для посещения любого желающего, но обращаем внимание, что именно в это время и в этот день до 13:00 часов Пискаревское мемориальное кладбище будет принимать официальную делегацию, и, если вы хотите более комфортно посетить это кладбище, то прошу вас выбирать любые [другие] дни", - сказала председатель комитета.

Отметим, ежегодно 8 мая кладбище посещает губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель городского парламента Александр Бельский. Также в церемонии принимают участие общественники, представители ветеранских объединений, члены правительства и работники силовых ведомств.

Ранее ЗАКС.Ру писал, что в 2025 году на Невском проспекте в День Победы пройдет акция "Бессмертный полк". Это будет первое шествие в очном формате с 2022 года.

Константин Леньков / Фото: Смольный