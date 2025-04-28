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Новости 14:27

Путин объявил трехдневное перемирие в дни 80-летия Победы

фото ЗакС политика Путин объявил трехдневное перемирие в дни 80-летия Победы

Президент Владимир Путин исходя из гуманитарных соображений приказал остановить все боевые действия на период празднования Дня Победы с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая, сообщили в Кремле 28 апреля. Российские власти считают, что украинская сторона должна последовать этому примеру, однако предупредили, что в случае нарушения перемирия Вооруженные силы дадут "адекватный и эффективный" ответ. 

"Российская сторона в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному взаимодействию с международными партнерами", - говорится в сообщении Кремля. 

Путин уже второй раз за месяц объявляет временное перемирие. До этого он приказал остановить боевые действия во время Пасхи с 19 по 21 апреля

фото с сайта Кремля


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