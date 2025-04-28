Беглов доложил Путину о подготовке к празднованию Дня Победы

Президент Владимир Путин провел встречу с губернатором Петербурга Александром Бегловым во время своего визита в Северную столицу 28 апреля. Начало беседы посвятили подготовке к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в Кремле.

Губернатор рассказал, что все 47160 ветеранов получили юбилейные медали к 80-й годовщине Победы. Также он отметил, что 1077 фронтовиков, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, получили статус почетных жителей муниципальных образований, в которых они проживают. К 30 апреля 205 тысяч человек получат ежегодные выплаты, приуроченные ко Дню Победы.

"9 мая — парад. Мы пригласили всех ветеранов, тех блокадников, которые приезжают с разных городов, очень много молодежи. Как всегда, наша традиция — это полевая кухня, солдатская каша, каша для ветеранов, концерт хороший, ну и продолжаем нашу традицию — это ретроавтомобили. Сейчас их больше, более ста машин, это ветераны проедут на автомобилях от Площади Восстания до Дворцовой", - рассказал Беглов.

Ранее в этот день президент Путин в Таврическом дворце выступил с речью в рамках заседания Совета законодателей. О чем говорил глава государства парламентариям — читайте в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков / Кадр из видео Кремля