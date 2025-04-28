Путин выступил перед членами Совета законодателей в Таврическом дворце

Президент Владимир Путин выступил 28 апреля перед членами Совета законодателей в Думском зале Таврического дворца. Главу государства слушали из зала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин, губернатор Петербурга Александр Беглов, спикер Заксобрания Александр Бельский и иные официальные лица.

В своей речи Путин заострил внимание на важности парламентской дипломатии, в том числе в рамках ЕврАзЭс, ОДКБ, СНГ, ШОС и БРИКС. При этом он отдельно обратил внимание на готовность России к диалогу со странами Запада.

— Мы не отказываемся от контактов с западными парламентариями, и в Северной Америке, и в Европе. Ну не хотят — это их дело, но мы готовы всегда. Я знаю, всегда мы обсуждаем эти вопросы с руководителями обеих палат [парламента], — высказался Путин.

Президент призвал продолжить работу по поддержке участников СВО и членов их семей. При этом он отметил, что свои программы помощи военнослужащим вводятся в стране не только на федеральном, но и на региональном уровне. По его мнению, вопросами стандартизации мер в субъектах как раз мог бы заняться Совет законодателей.

Также Путин отметил, что среди парламентариев становится всё больше участников боевых действий. Он выразил уверенность, что их количество будет только увеличиваться благодаря федеральной программе "Время героев" и региональным кадровым проектам.

Отдельное внимание Путин уделил законотворческой деятельности парламентариев, упомянув в качестве примеров закон о технологической политике, акты по борьбе с кибермошенничеством и нелегальной миграцией, восстановление индексации пенсий работающим пенсионерам и иные законы.

В конце выступления президент поздравил слушателей с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне и призвал их быть достойными подвига предков и "видеть свой долг в честном служении нашим людям, нашему Отечеству". Призыв был встречен аплодисментами собравшихся.

Ранее стало известно о том, что Путин объявил трехдневное перемирие на время празднования Дня Победы. Планируется, что режим прекращения огня будет действовать с полуночи 8 мая до полночи 11 мая. От украинской стороны в Кремле ждут принятия аналогичного решения, при этом на нарушение перемирия российская армия даст свой ответ, говорится в сообщении Кремля.

Андрей Казарлыга, фото: Совет Федерации / "ВКонтакте"