Избравшийся в сентябре мундеп получил благодарность ЗакСа за вклад в развитие МСУ

В Выборгском районе Петербурга прошло торжественное мероприятие, приуроченное к Дню местного самоуправления, на котором присутствовали председатель комитета территориального развития Елена Кудрявцева, а также депутаты Заксобрания Валерий Гарнец (бывший глава Выборгского района) и Ирина Иванова. На встрече муниципалам вручили благодарности городского парламента. Среди них - депутат МО "Светлановское" Илья Лещев, который пребывает в статусе муниципального депутата чуть больше восьми месяцев - он впервые избрался в муниципальный совет в сентябре 2024 года.

Фотографией благодарности с подписью председателя Законодательного собрания Александра Бельского Лещев поделился в своих социальных сетях. На документе указано, что благодарность Лещеву объявляется за "многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный вклад в развитие местного самоуправления в Санкт-Петербурге" и в связи с празднованием Дня местного самоуправления.

Лещев избрался в совет Светлановского от партии "Новые люди". С партией он сотрудничает примерно с 2021 года, когда он баллотировался в Заксобрание и Государственную думу. До этого его карьера была посвящена предпринимательству. Он является сооснователем группы компаний "ЭТУ", которая занимается эксплуатацией энергетических и промышленных объектов.

Отметим, аналогичные благодарности, вероятно, получило большинство новоизбранных муниципальных депутатов. Также городской парламент ранее принимал решение об объявлении благодарности главе МО "Пискаревка" Оксане Умновой, главе МО "Дачное" Вадиму Сагалаеву и другим муниципалам.

Константин Леньков / Фото Илья Лещев