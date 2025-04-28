Бельский поддержал идею провести "Бессмертный полк" на футбольном матче

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский призвал петербургских болельщиков поддержать инициативу о проведении акции "Бессмертный полк" на футбольных матчах. Ранее с такой идеей выступили в Российском футбольном союзе, вице-президентом которого является Бельский.

"Это большая честь — почтить память своего героя таким образом: в непокоренном городе, в Год 80-летия Победы, на футбольном стадионе. Ведь для Петербурга футбол — больше чем игра. Это символ стойкости духа и мужества ленинградцев в разгар Великой Отечественной войны. Современный "Бессмертный полк" — наш способ показать, что мы помним беспримерный подвиг предков и сделаем все, чтобы вновь сокрушить нацизм", - написал Бельский в своем telegram-канале о футболе 28 апреля.

В ФРС объявили, что в 2025 году акция "Бессмертный полк" пройдет на стадионах. Перед матчами FONBET Кубка России, РПЛ и ФНЛ игроки выйдут на поле с портретами своих родственников, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. Кроме футболистов, в акции примут участие тренерские и судейские штабы, а также болельщики.

Напомним, в Петербурге впервые с 2022 года акция "Бессмертный полк" пройдет в очном формате.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру