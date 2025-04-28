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Новости 20:13

Бельский поддержал идею провести "Бессмертный полк" на футбольном матче

фото ЗакС политика Бельский поддержал идею провести "Бессмертный полк" на футбольном матче

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский призвал петербургских болельщиков поддержать инициативу о проведении акции "Бессмертный полк" на футбольных матчах. Ранее с такой идеей выступили в Российском футбольном союзе, вице-президентом которого является Бельский.

"Это большая честь — почтить память своего героя таким образом: в непокоренном городе, в Год 80-летия Победы, на футбольном стадионе. Ведь для Петербурга футбол — больше чем игра. Это символ стойкости духа и мужества ленинградцев в разгар Великой Отечественной войны. Современный "Бессмертный полк" — наш способ показать, что мы помним беспримерный подвиг предков и сделаем все, чтобы вновь сокрушить нацизм", - написал Бельский в своем telegram-канале о футболе 28 апреля. 

В ФРС объявили, что в 2025 году акция "Бессмертный полк" пройдет на стадионах. Перед матчами FONBET Кубка России, РПЛ и ФНЛ игроки выйдут на поле с портретами своих родственников, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. Кроме футболистов, в акции примут участие тренерские и судейские штабы, а также болельщики. 

Напомним, в Петербурге впервые с 2022 года акция "Бессмертный полк" пройдет в очном формате. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Бельский Александр Николаевич 




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