Проверка на дорогах закончилась шестью уголовными делами

Сотрудники полиции и Росгвардии провели масштабную проверку на дорогах, сообщила пресс-служба петербургской полиции 29 апреля. В результате были выявлены свыше 380 административных правонарушений и возбуждены шесть уголовных дел.

Проверка затронула 25 КПП на основных въездах в Петербург и выездах из него. В рейде были задействованы около 200 сотрудников различных полицейских служб: ГАИ, миграционная, патрульно-постовая, кинологическая, оперативные подразделения. Силовую поддержку им оказывали 50 росгвардейцев.

Всего были остановлены более 5 тысяч автомобилей и проверены порядка 6,5 тысячи человек, включая 1,3 тысячи иностранцев. Силовики зафиксировали у проверенных лиц 380 различных административных правонарушений, из которых более 200 были связаны с пренебрежением ПДД. Еще 142 нарушения были выявлены по части миграционного законодательства.

Помимо этого, правоохранители возбудили шесть уголовных дел, пять из которых связаны с использование поддельных документов. Еще одно дело было возбуждено о незаконном обороте наркотических средств.

Ранее ЗАКС.Ру писал, что правоохранители провели рейд, направленный на поиск нарушителей миграционного законодательства, на территории стройобъектов Петербурга, а также на дорогах города. В результате были обнаружены 10 мигрантов-нарушителей.

Анастасия Луценко, фото: скриншот публикации петербургской полиции