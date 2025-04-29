Сухопутный манеж в Кронштадте превратят в спорткомплекс за 180 млн рублей

Кронштадтский оздоровительно-спортивный центр определил подрядчика на выполнение работ по ремонту и реставрации объекта культурного наследия "Сухопутный манеж" в Кронштадтской крепости для адаптации его под спортивный центр, обратил внимание "Коммерсантъ" 29 апреля. На это выделят почти 180,5 млн рублей.

Работами на объекте займется ООО "БСК". Компании предстоит отреставрировать и укрепить кирпичную кладку, восстановить крышу, усилить фундамент, проложить трубопровод. Также планируется воссоздать исторические деревянные оконные и дверные проемы и отреставрировать фрагмент прилегающей к манежу стены Кронштадтской крепости. Кроме того, подрядчик должен будет установить в отремонтированном здании металлический пандус с лестницей, монолитное крыльцо с гранитными ступенями и дополнительные лестницы.

В соответствии с данными контракта, работы должны быть выполнены до середины ноября 2025 года. "БСК" занимается реконструкцией здания с 2024 года – это уже третий этап капитального ремонта. Ожидается, что в 2026 году в историческом здании Сухопутного манежа откроется спорткомплекс.

Сухопутный манеж был построен на территории Кронштадта в 1875 году. В 1891 году в здании появилась церковь. Отметим, что объект уже использовался под спортивные нужды: после революции в нем изначально разместили кинотеатр, а после здание отошло спортклубу ВМФ.

В 1996 году в ходе пожара часть манежа вместе с церковью сильно пострадали, в итоге здание было законсервировано и заброшено. В 2001 году манеж был признан объектом культурного наследия федерального значения. В 2016 году здание передали Кронштадтскому оздоровительно-спортивному центру.

Ранее ЗАКС.РУ писал, что законодательное собрание Петербурга объявило девять конкурсов на проведение реставрационных работ в здании Мариинского дворца. Общая максимальная сумма всех контрактов превышает 285 млн рублей. Реставрационные работы должны затронуть парадную лестницу и вестибюль здания.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру