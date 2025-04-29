Цивилев: ГЦУП начнет замерять мощность электровелосипедов

Комитет по транспорту Петербурга введет оценку мощности электровелосипедов, сообщил депутат петербургского Заксобрания Алексей Цивилев 29 апреля в своем Telegram-канале. Соответствующие сертифицированные замеры с использованием специального оборудования начнет проводить подведомственный комитету Городской центр управления парковками.

"Сегодня прошла видеоконференция, в которой приняли участие Петербург, Москва и другие города, а также представители курьерских компаний. Главный вопрос — как навести порядок с курьерами, чтобы они не мешали пешеходам и соблюдали правила", - написал Цивилев.

При этом представители курьерских компаний на конференции подняли вопрос возвращения конфискованных ГИБДД транспортных средств.

Как отмечает депутат в публикации, курьеры на электросамокатах и электровелосипедах являются проблемой для жителей крупных городов, включая Петербург. По словам Цивилева, они нарушают правила дорожного движения, передвигаются на тротуарах и создают опасные ситуации.

В качестве меры борьбы было принято решение проводить замеры мощности электровелосипедов и электросамокатов с помощью специального оборудования. Оно поступит в подведомственный комтрансу ГЦУП, где и будет проводиться проверка, отметил Цивилев.

По словам Цивилева, он отметил на совещании, что петербуржцам нравится, что на тротуарах стало меньше курьеров. Он также подчеркнул, что проблемы с курьерами прекратятся, если они будут ездить по дорогам, в шлемах и с правами. Депутат еще раз напомнил, что город выступает против нелегальных мигрантов в сервисах доставки.

Наконец, Цивилев отметил, что Петербург находится "в авангарде" по созданию нового порядка работы курьеров, а, в случае успеха нововведения, опыт Северной столицы может быть применен в других городах страны.

Ранее ЗАКС.Ру писал, что депутаты петербургского парламента утвердили проект постановления об обращении к министру транспорта Роману Старовойту с предложением скорректировать ПДД в части регулирования правил использования электровелосипедов.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру