ЗакС окончательно утвердил текст обращения к главе Минтранса из-за электровелосипедов

Депутаты петербургского парламента 2 апреля приняли в целом проект постановления об обращении к министру транспорта Роману Старовойту с предложением скорректировать правила дорожного движения в части регулирования правил использования средств индивидуальной мобильности, а именно велосипедов с электродвигателем, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Депутаты предлагают законодательно ввести термин "электровелосипед", чтобы установить возрастные и другие ограничения для владельцев такого транспортного средства.

"Предлагаем дополнить правила новым понятием "электровелосипед", определив его как транспортное средство, кроме инвалидных колясок, которое имеет по крайней мере два колеса и приводится в движение мускульной энергией лиц, находящихся на этом транспортном средстве, при помощи педалей или рукояток, и электродвигателем номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки, не превышающей 0,25 кВт, автоматически отключающейся при прекращении вращения педалей или рукояток", - говорится в обращении.

Велосипедистов на агрегатах с электродвигателем хотят обязать передвигаться лишь по проезжей части. Выезд на тротуар будет возможен только в некоторых случаях: при сопровождении ребенка до 14 лет либо при перевозке несовершеннолетнего до 7 лет на дополнительном сиденье. При этом предельную скорость передвижения на тротуарах хотят установить на уровне 10 км/ч.

Также парламентарии предлагают приравнять к мопедам транспортные средства, приводимые в движение исключительно двигателем внутреннего сгорания с объемом не более 50 куб.см или электродвигателем мощностью менее 4 кВт.

Все эти меры, по задумке петербургского парламента, должны сократить число курьеров, которые передвигаются на крупных электровелосипедах в одном потоке с пешеходами. Кампания по предотвращению случаев травмирования петербуржцев из-за электровелосипедов началась в конце января. Идею о том, что такой транспорт нужно убрать с тротуаров, первым озвучил председатель парламента Александр Бельский. Сейчас в городе полицейские стали регулярно проводить рейды по выявлению курьеров-нарушителей, которые передвигаются на подобных устройствах. Например, на прошлой неделе за день сотрудники МВД изъяли более 160 электровелосипедов.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру