Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки сбросов в реку Смоленку

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по Петербургу Олегу Бобкову доложить о ходе и результатах процессуальной проверки по обращению о нарушениях природоохранного законодательства в Петербурге, сообщила пресс-служба ведомства 29 апреля. Ранее в Следком поступила жалоба на сбросы в реку Смоленку.

В ведомстве рассказали, что в обращении, поступившем в информационный центр СКР, сообщалось о массовых сбросах нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов, которые в итоге попадают в устье реки Смоленки через канализационную систему. Сбросы якобы осуществляются уже на протяжении длительного времени, однако до сих пор неизвестно, кто за ними стоит. В обращении подчеркивается, что в апреле этого года с поверхности водоема службы собрали порядка одной тонны нефтеводяной смеси.

При этом жители Василеостровского района, опасающиеся за состояние окружающей среды, направили множество обращений, которые не принесли результатов. Ситуация также активно освещалась в соцсетях. Несмотря на это, на данный момент источник загрязнения остается неизвестен, а виновные так и не были привлечены к ответственности.

По факту обращения в ГСУ СК России по Петербургу организовали процессуальную проверку. Бастрыкин поставил ее на контроль в центральном аппарате Следкома.

Напомним, что 1 апреля комитет по природопользованию Петербурга сообщил о ликвидации разлива нефтепродуктов в реке Смоленке. Информация о загрязнении появилась 28 марта – тогда его объяснили всплывшими из-подо льда нефтепродукты, емкость с которыми находилась на дне водоема.

Анастасия Луценко, фото: Telegram-канал комитета по природопользованию