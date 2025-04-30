Горизбирком переназначил председателей в 10 ТИК Петербурга

Члены Петербургской избирательной комиссии на заседании 30 апреля рассмотрели вопросы о формировании 10 территориальных избирательных комиссий и о назначении в них председателей. По итогам голосований все действующие главы сохранили свои посты.

Председателем ТИК № 31 вновь утвердили Татьяну Чернову, в ТИК № 32 останется главой Николай Рейдало, в ТИК № 33 — Марина Дмитриева, в ТИК № 41 — Андрей Садовников, в ТИК № 42 — Евгений Пикин. Также сохранили свои места Наталья Швец (ТИК № 43), Марина Петрова (ТИК № 54), Глеб Коновалов (ТИК № 55), Елена Ткачева (ТИК № 59) и Филипп Глазырин (ТИК № 64).

Голосованию по кандидатурам предшествовали высказывания с мест касательно предлагаемых к переизбранию кандидатур. Прозвучавшие отзывы были сугубо комплиментарными.

При формировании составов ТИК предложения по кандидатурам подавали представители КПРФ, СРЗП и "Яблока", предлагая включить представителей своих партий в составы комиссий. Ни одно из предложений не получило достаточной для изменения составов поддержки.

Как предполагалось ранее, при переформировании составов ТИК было уменьшено количество их членов. Если ранее в составе теризбиркомов насчитывалось по 13 членов, то теперь их стало на трех меньше. Аналогичная судьба ждет в течение 2025 года еще 24 территориальные комиссии, в результате будет уменьшен состав ТИК №№ 31-64.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру