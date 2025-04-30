На капремонт тоннелей от "Автово" до "Проспекта Ветеранов" выделят 1 млрд рублей

ГУП "Петербургский метрополитен" выделит чуть более 1 млрд рублей на капитальный ремонт перегонных тоннелей от станции "Автово" до "Проспекта Ветеранов", обратил внимание "Коммерсантъ" 30 апреля. Соответствующая закупка была опубликована на сайте ЕИС 29 апреля.

Согласно документации, подрядчик должен будет выполнить гидроизоляцию и ремонт обделки I и II путей перегонных тоннелей от "Автово" до "Проспекта Ветеранов". Отмечается, что работа метрополитена не будет приостанавливаться на время капремонта.

Ремонтные работы будут проводиться в ночное время с 00:30 до 05:10 по рабочим дням, когда в тоннеле будет снято напряжение с контактных рельс. Завершить их подрядчик должен будет к 31 января 2029 года.

Напомним, что ранее стало известно, что "Петербургский метрополитен" рассчитывает получить проектную документацию для проведения работ по капитальному ремонту станций "Гражданский проспект" и "Площадь Восстания – 2" до середины 2027 года. Ожидается, что на этих станциях будут проведены ремонтные работы в вестибюлях и на эскалаторах, а также будут заменены облицовка стен и восстановлены исторические интерьеры.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру