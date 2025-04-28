Петербургский метрополитен ищет проектировщиков для капремонта двух станций

До середины 2027 года ГУП "Петербургский метрополитен" ожидает получить проектную документацию для проведения работ по капитальному ремонту станций "Гражданский проспект" и "Площадь Восстания - 2". Для первой документы ждут к февралю, а для второй - к июлю, сообщило издание "Фонтанка" 28 апреля.

На этих станциях запланирован капитальный ремонт вестибюлей и наклонного хода с эскалаторами, а также замена облицовки стен и восстановление интерьеров по историческим чертежам. Это лишь две из более чем десяти станций метро, на которых запланирован капитальный ремонт. В основном работы собираются провести до 2030 года. Летом на ремонт собираются закрыть станцию "Парк Победы".

На прошлой неделе после нескольких месяцев работ открыли отремонтированную станцию "Удельная". Она открыла свои двери для пассажиров утром 25 апреля. Накануне открытия ее лично осмотрел губернатор Петербурга Александр Беглов.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру