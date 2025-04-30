Законопроект о штрафах за склонение к абортам в Петербурге прошел первое чтение

Депутаты Законодательного собрания Петербурга в первом чтении поддержали законопроект о введении штрафов за склонение к искусственному прерыванию беременности, передает корреспондент ЗАКС.Ру. За такие действия предлагается наказывать граждан на сумму от 3 до 5 тысяч рублей. Документ принят за основу на заседании 30 апреля.

Согласно законопроекту, склонением к аборту будут считать "совершение действий, направленных на понуждение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, предложений, подкупа, обмана". Для должностных лиц штраф по этой статье может составлять от 10 до 20 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 30 до 50 тысяч рублей. В тексте закона отмечается, что административная ответственность может наступить вне зависимости от того, был ли сделан аборт или нет.

- Наш законопроект точно имеет право на жизнь, - резюмировал депутат Всеволод Беликов, завершая свое выступление.

Лидер фракции КПРФ Ирина Иванова заявила, что группа депутатов-мужчин не интересовалась мнением коллег-женщин во время подготовки законопроекта. Она также обратила внимание, что инициатива предполагает лишь наказание, а не меру для поддержки. Также нелестно о подготовке авторов инициативы высказалась член фракции "Новые люди" Ольга Герасина.

С критикой закона с трибуны выступила член фракции "Яблоко" Ольга Штанникова. Она заявила, что предлагаемая инициатива, по ее мнению, представляет женщину как безвольного человека. Она также считает неправильным, что депутаты предлагают наказывать за призывы к действиям, которые законом не запрещены.

Законопроект подготовили депутаты из фракции "Единая Россия": Всеволод Беликов, Антон Соловьев и Константин Чебыкин. Инициативу внесли в парламент еще в середине марта.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру