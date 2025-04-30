Песков: скоро выйдет фильм про Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в скором времени выйдет документальный фильм о президенте страны Владимире Путине, сообщил 30 апреля ТАСС. Выход картины Песков анонсировал на просветительском марафоне общества "Знание".

"Совсем скоро на телеканале "Россия" выйдет фильм про Путина. Про то, как он 25 лет руководит нашей страной", - приводит пресс-секретаря президента слова издания.

Соответствующее заявление Песков сделал, отвечая на вопрос 17-летнего молодого человека из зала. Учащийся спросил у представителя Кремля, какой Путин в обычной жизни. По словам Пескова, ответ на этот вопрос можно найти в фильме.

В соответствии с программой передач телеканала "Россия 1", документальный фильм про Владимира Путина покажут 4 мая в 21:00 по московскому времени. Он будет носить название "Россия. Кремль. Путин. 25 лет". Песков отметил, что над картиной работали "очень талантливые люди" и порекомендовал посмотреть ее.

Напомним, что в конце февраля "Ленфильм" передал материалы к незавершенному документальному фильму о первом мэре Петербурга Анатолии Собчаке его вдове, сенатору Людмиле Нарусовой. Режиссер Семен Аранович смог заснять множество интервью и бесед с Собчаком, однако картина так и не была завершена в связи с болезнью и кончиной автора.

фото: сайт Кремля