Нарусова получила от "Ленфильма" материалы к незаконченному фильму о Собчаке

Петербургская киностудия "Ленфильм" передала материалы к незавершенному фильму о первом мэре Петербурга Анатолии Собчаке вдове мэра, сенатору Людмиле Нарусовой, сообщила пресс-служба студии вечером 24 февраля. Фильм режиссера Семена Арановича не был завершен в связи с его болезнью и кончиной.

Как сообщили в "Ленфильме", Аранович прочитал книгу Собчака "Хождение во власть" и загорелся идеей снять о нем документальный фильм. Режиссер запечатлел множество интервью и бесед с Собчаком, однако так и не смог завершить картину из-за тяжелой болезни. Материалы для фильма сохранились благодаря усилиям второго режиссера Тамары Агаджанян, они много лет хранились на киностудии. Сама Агаджанян вместе с Ольгой Аграфениной и киноведом Александром Поздняковым участвовала в передаче материалов президенту Фонда Анатолия Собчака Людмиле Нарусовой.

По мнению представителей "Ленфильма", изучение и осмысление киноматериала позволит открыть новые грани личности Собчака. В публикации отмечается, что первый мэр Петербурга любил кино, хорошо знал деятелей киностудии и их творчество, а также много сделал для кинематографистов города.

На прошлой неделе исполнилось 25 лет со дня смерти Анатолия Собчака. Первый мэр Петербурга скончался 19 февраля 2000 года во время рабочей поездки в Калининград. В этом году президент России Владимир Путин почтил память градоначальника и возложил цветы к его монументу на Васильевском острове. Помимо этого, президент посетил памятный концерт, посвященный 25-летию со дня смерти первого мэра. Также на вечере памяти Анатолия Собчака по поводу тяжелой экономической ситуации на "Ленфильме" к Путину обратился режиссер Александр Сокуров.

фото: пресс-служба "Ленфильма"