Матч "Зенит - ЦСКА" продлит работу метро на полчаса

Петербургский метрополитен продлит свою работу в связи с проведением матча Кубка России по футболу "Зенит – ЦСКА" в ночь с 30 апреля на 1 мая, сообщила пресс-служба городской подземки 30 апреля. Станции метро закроются на полчаса позже.

"Станции метро закроются для входа и выхода пассажиров на 30 минут позже обычного времени", - говорится в публикации.

Как отметили в пресс-службе метрополитена, работа будет продлена в связи с поздним началом матча "Зенит - ЦСКА", а также с целью обеспечения транспортного обслуживания посетителей мероприятия.

Первый матч финала Пути РПЛ состоится 30 апреля на домашнем стадионе петербургской команды "Газпром Арена". Он начнется в 20:30.

В начале апреля председатель Заксобрания Петербурга, президент городской федерации футбола Александр Бельский сообщил ЗАКС.Ру, что готов купить актеру Михаилу Боярскому новую шляпу в случае, если "Зенит" станет чемпионом в 2025 году. Ранее Боярский обещал съесть свою шляпу, если команда вновь возьмет титул.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру