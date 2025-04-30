Прокуратура просит запретить песню Noize MC*

Приморский районный суд зарегистрировал административный иск прокуратуры к рэперу Noize MC*, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева 30 апреля. Надзорный орган просит суд запретить доступ к его песне "Кооператив "Лебединое озеро".

В иске приводится суждение специалиста, согласно которому музыкальное произведение направлено на формирование негативного отношения к представителям власти РФ, включая президента и его сторонников. Также песня якобы содержит унизительные и оскорбительные характеристики, "которые могут быть отождествлены с фигурой, символизирующей народ РФ". Кроме того, эксперт нашел в материале высказывания, дискредитирующие органы власти и армию России в непрямой форме. В связи с этим прокуратура просит запретить доступ к композиции по двум представленным в иске ссылкам.

Судя по карточке дела, исковое заявление было зарегистрировано судом 21 апреля. В тот же день материалы были переданы судье, а заявление принято к производству. Судебное заседание назначено на 29 мая.

Напомним, что в начале марта петербургский городской суд признал экстремистскими материалами и запретил распространение размещенных в интернете аудиозаписей и текстов двух песен исполнителей Руслана Черного и Murdek. Согласно экспертизе, в песнях содержатся признаки возбуждения вражды и розни в отношении сотрудников полиции, а также унижается их человеческое достоинство.

*Минюст внес Ивана Алексеева (Noize MC) в единый реестр иноагентов

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру