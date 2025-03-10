Горсуд запретил две песни из-за возбуждения ненависти к полицейским

Петербургский городской суд признал экстремистскими материалами и запретил распространение размещенных в интернете аудиозаписей и текстов двух песен исполнителей Руслана Черного и Murdek, сообщила объединенная пресс-служба судов города 10 марта. Решение было вынесено после рассмотрения административного иска Военной прокуратуры Ленинградского военного округа.

Согласно данным экспертизы, в песнях содержатся признаки возбуждения вражды и розни в отношении сотрудников полиции, а также унижается их человеческое достоинство. Исследование также выявило в композициях пропаганду пропаганду неполноценности правоохранителей.

В январе 2024 года Калининский районный суд Петербурга удовлетворил иск прокурора и запретил к распространению в России песню рэпера Scally Milano. Летом 2023 года Василеостровский районный суд запретил распространение четырех песен того же автора по 14 ссылкам. В обоих случаях суд углядел в композициях пропаганду наркотиков.

В декабре 2024 года Колпинский районный суд Петербурга запретил клип "Новая волна" Алишера Моргенштерна* и DJ Smash из-за неуважения к религиозным обрядам. В том же месяце Невский районный суд прекратил производство по делу рэпера Андрея Смелянского (ToxiS). Экспертиза не заметила в его песнях пропаганду запрещенных веществ.

*Минюст внес Алишера Моргенштерна в список иноагентов

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру