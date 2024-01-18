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Петербургский суд запретил еще одно сочинение рэпера Scally Milano

фото ЗакС политика Петербургский суд запретил еще одно сочинение рэпера Scally Milano

Калининский районный суд Петербурга удовлетворил иск прокурора и запретил к распространению в России песню рэпера Scally Milano (настоящее имя - Даниил Дмитриев) под названием "Гнида". Как сообщает объединенная пресс-служба судов, речь идет именно об аудиоварианте этого произведения, выложенном на сайте muztam.net.

Отмечается, что текст песни насыщен обсценной лексикой, а также содержит "завуалированную пропаганду" употребления психоактивных веществ.

При принятии решения суд сослался на 124-ФЗ, посвященный государственной политике в отношении детей.

Минувшим летом Василеостровский районный суд запретил четырнадцать ссылок с песнями Scally Milano. Осенью по протоколу о пропаганде наркотиков рэпера оштрафовали лично.

фото: Scally Milano / YouTube


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