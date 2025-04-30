Падение пассажиров на эскалаторе "Василеостровской" проверит прокуратура

Прокуратура Петербургского метрополитена начала проверку по факту падения пассажиров на эскалаторе станции метро "Василеостровская" утром 30 апреля, сообщила пресс-служба петербургского надзорного ведомства. Как минимум две женщины упали, когда стоявший эскалатор резко возобновил движение.

"Специализированная прокуратура даст оценку действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасной эксплуатации оборудования эскалаторов. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в публикации прокуратуры.

Судя по опубликованному ведомством видео, как минимум две женщины не удержались в момент возобновления движения эскалатора. Одна из них упала, выронив телефон, который улетел вниз. Другая женщина сама покатилась по ступеням. По информации "Фонтанки.ру", одна из пострадавших обратилась за медицинской помощью.

Как рассказали изданию очевидцы, инцидент произошел около 8:30 утра. Один из идущих вверх эскалаторов остановил движение, после чего находящихся на нем пассажиров попросили подниматься пешком. По словам очевидцев, спустя некоторое время механизм вновь заработал одновременно с предупреждением о возобновлении движения, из-за чего не все успели среагировать. При этом в пресс-службе метрополитена заявили, что причиной падения пассажирок стала их собственная неосторожность и несоблюдение правил пользования эскалатором.

Напомним, что ранее прокуратура Петербургского метро организовала проверку в связи с остановкой движения поездов между станциями "Технологический институт" и "Купчино" 25 апреля. Приостановка хода произошла из-за неисправности одного из составов, вставшего в перегоне между закрытой "Фрунзенской" и "Московскими воротами".

Анастасия Луценко, фото: скриншот публикации петербургской прокуратуры