В Петербурге рассмотрят дело о пропаганде ЛГБТ* в отношении "Подписных изданий"

Мировой судья участка № 203 зарегистрировала дело о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений* (ч. 1 ст. 6.21 КоАП РФ) в отношении книжного магазина "Подписные издания", сообщила 30 апреля глава объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева. По ее словам, представители фирмы выразили несогласие с правонарушением и пообещали дать объяснения во время заседания.

По сообщению Лебедевой, 24 февраля в "Подписных изданиях" были приобретены три книги, реализуемые на основании договора поставки с издательством Ad Marginem. Сам договор был заключен в 2013 году, говорится в сообщении.

"Согласно полученному заключению, в представленных материалах содержатся признаки пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений*, идей запрещенного судом движения "ЛГБТ"*", — написала Лебедева в своем Telegram-канале.

Напомним, что в апреле силовики изъяли из продажи в "Подписных изданиях" ряд книг. Как сообщалось, причиной визита стал поиск изданий на тему ЛГБТ*.

*Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность в РФ, Росфинмониторинг внес международное движение ЛГБТ и его структурные подразделения в реестр террористов и экстремистов

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру