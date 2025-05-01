В Петербурге начал курсировать новый электропоезд "Финист"

Новый российский электропоезд ЭС104 "Финист" совершил свой первый рейс на Балтийском направлении Октябрьской железной дороги 1 мая, сообщила пресс-служба АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания". Полностью импортозамещенный аналог "Ласточки" заменит часть рейсов, осуществляемых старым подвижным составом.

По словам первого заместителя генерального директора АО "СЗППК" Михаила Петрова, к концу 2025 в город ожидается поступление еще четырех составов нового электропоезда.

Пока "Финист" будет курсировать по 7 маршрутам на Балтийском направлении:

№7210 (вместо №6610) Лебяжье 8:02 – Балтийский вокзал 9:24;

№7211 (вместо №6611) Балтийский вокзал 9:50 – Калище 11:36;

№7224 (вместо №6624) Калище 13:32 – Балтийский вокзал 15:20;

№7161 (вместо №6561) Балтийский вокзал 16:00 – Ораниенбаум 16:55;

№7166 (вместо №6566) Ораниенбаум 17:30 – Балтийский вокзал 18:26;

№7181 (вместо №6581) Балтийский вокзал 18:45 – Ораниенбаум 19:40;

№7178 (вместо №6578) Ораниенбаум 19:55 – Балтийский вокзал 20:51.

В публикации СЗППК отмечается, что стоимость проезда на новом электропоезде будет такой же, как на "Ласточке". До 13 мая билет на поездку в "Финисте" необходимо будет покупать по тарифу "Ласточка", позднее категорию переименуют на "Ласточка/Финист". Также до 10 мая проезд на "Финисте" будет доступен по разовому билету категории "Стандарт" при условии, что пассажир приобрел его заранее в период с 21 по 30 апреля.

Новый электропоезд был произведен на российском заводе "Уральские локомотивы". Он рассчитан на 656 мест. В вагонах предусмотрены специально оборудованные зоны для маломобильных пассажиров, а в начале и конце поезда для них также установлена подъемная система. Кроме того, вагоны оборудованы Wi-Fi и USB-зарядками, велокреплениями, багажными полками и системой поддержания микроклимата. Предусмотрены в поезде и туалетные модули – они расположены в головном и хвостовых вагонах, а также в вагонах №4 и №5.

Напомним, что производящий "Финисты" завод "Уральские Локомотивы" также будет заниматься изготовлением поездом для высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Петербургом. Силуэт нового вагона компания "ВСМ Две Столицы" использовала в проекте логотипа.

Анастасия Луценко, фото: сайт СЗППК