У "ВСМ Две Столицы" появится свой товарный знак

Компания "ВСМ Две Столицы", занимающаяся строительством высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Петербургом, подала заявку на регистрацию собственного товарного знака, сообщила "Фонтанка.ру" 28 февраля.

Соответствующая заявка была подана в феврале, сообщает издание со ссылкой на данные СПАРК. В качестве логотипа "ВСМ Две столицы" планирует использовать аббревиатуру ВСМ, рядом с которой изображен силуэт головного вагона скоростного электропоезда. Очертания вагона состоят из трех линий белого, синего и красного цветов, представляющие собой российский флаг. Под изображением нанесена надпись "высокоскоростная магистраль".

Силуэт на вероятном товарном знаке "ВСМ Две Столицы" принадлежит вагону, который планируется специально выпустить для новой магистрали. Производством будет заниматься компания "Синара" на заводе "Уральские локомотивы". Напомним, что эта же компания производит поезда "Финист", являющиеся полностью импортозамещенным аналогом "Ласточек". По данным "Делового Петербурга", их планируют пустить в Петербурге и Ленобласти в этом году.

Строительство ВСМ между Петербургом и Москвой должно завершиться в 2027 году, а запустить пассажирское движение по магистрали планируют в начале 2028 года. В конце января этого года министр транспорта Роман Старовойт дал обещание президенту России Владимиру Путину закончить ее строительство точно в срок.

Для строительства магистрали в Петербурге собираются изъять как минимум 85 объектов в Центральном и Фрунзенском районах. Под изъятия попадут также около 400 земельных участков в Новгородской области.

фото: ЗАКС.Ру