СРЗП подготовила законопроект о ежеквартальной индексации зарплат

Депутаты фракции "Справедливая Россия – За Правду" в Госдуме подготовили законопроект о ежеквартальном повышении заработных плат в соответствии с уровнем инфляции, сообщил лидер СРЗП Сергей Миронов в своем Telegram-канале 1 мая. Проект был направлен на заключение в правительство.

"В Трудовом кодексе есть статья об индексации зарплат в связи с ростом цен, но она носит рекомендательный характер. <…> Мы предлагаем закрепить в ТК норму об обязательной индексации зарплат раз в квартал – как в госструктурах, так и в частном секторе", - прокомментировал законопроект Миронов.

Лидер СРЗП отмечает, что из-за нынешнего роста цен доходы граждан "съедает" инфляция. По его словам, на деле регулярное повышение заработных плат происходит лишь в бюджетной сфере. При этом оно все равно не соответствует уровню реальной инфляции.

В разговоре с РИА "Новости", Миронов подчеркнул, что в России наблюдается падение доходов населения второй год подряд. Депутат надеется, что правительство поддержит инициативу СРЗП. По его мнению, предложенная партией мера приведет не только к установлению достойного уровня зарплат в России, но и поддержит покупательский спроси и стабилизирует социально-экономическую ситуацию в стране.

Ранее ЗАКС.Ру писал, что фракция ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, предлагающий установить МРОТ на уровне 34 тысяч рублей в месяц уже в 2026 году. По мнению авторов законопроекта, в связи с уровнем инфляции в стране темпы роста МРОТ должны быть выше, чем они были установлены указом президента в 2024 году.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру