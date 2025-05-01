МВД разработало законопроект о предоставлении убежища в России

Министерство внутренних дел внесет законопроект "О предоставлении убежища на территории Российской Федерации" в правительство 20 июня этого года, сообщил 1 мая РБК со ссылкой на ведомство. Ожидается, что новая инициатива заменит действующий закон "О беженцах".

В соответствии с законопроектом предлагается ввести четыре типа защиты, которую иностранные граждане могут запросить в России.

Первый тип – статус беженца. Основания для его получения будут примерно те же, что прописаны в действующем законе. На данный момент, чтобы получить статус беженца, необходимо иметь обоснованные опасения стать жертвой преследования по расовому или национальному признаку, а также за вероисповедания, гражданство, политические взгляды или принадлежность к соцгруппе.

Вторая категория защиты, на которую сможет рассчитывать иностранец в России, - временное убежище. Такой статус также предусмотрен нынешним российском законодательством, а его основания совпадают с основаниями для признания беженцем. Однако в новом законопроекте временное убежище предлагается предоставлять в случае, если у иностранного гражданина есть "гуманные причины", требующие временного пребывания на территории России. К ним относятся состояние здоровье, требующее экстренного медицинского вмешательства, а также невозможность соблюдать в родной стране "традиционные семейные ценности и приоритет семейного воспитания детей" и "опасения, связанные с русофобией".

Третий тип защиты, приписанный в тексте инициативы, - политическое убежище. Как по действующему закону, так и по новому проекту, статус могут получить лица, который хотят найти в России защиту от преследования на почве политических взглядов и общественно-политической деятельности. С момент введения подобного статуса в России в 1993 его выдача происходила крайне редко. В частности, политическое убежище было предоставлено бывшему президенту Сирии Башару Асаду в 2024 году.

Наконец, последней категорией в законе прописана временная защита. Этот статус будет распространяться на случай, если на территорию России массово начнут прибывать иностранцы в связи с вооруженным конфликтом. Однако наличие ситуации, которая бы привела к таким последствиям, должно быть признано правительством.

В МВД подчеркнули, что все согласительные процедуры к законопроекту были завершены. В частности, инициатива получила заключение Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ и Минюста России, а также была поддержана на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 25 апреля.

Напомним, что в августе 2024 года гражданка Австрии попыталась получить в Петербурге временное убежище, так как не может жить в Европе из-за мигрантов и нетрадиционных ценностей. Правоохранительные органы отказали ей. Гражданка Австрии пыталась оспорить это решение в суде, однако он также не удовлетворил требования женщины.

фото: ЗАКС.Ру