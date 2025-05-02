Милонов предложил искоренить продажу одноразовых мангалов

Депутат Государственной думы от Петербурга Виталий Милонов обратился к руководителю Минприроды Александру Козлову с предложением убрать продажу одноразовых мангалов и других сопутствующих товаров для приготовления пищи на открытом воздухе, передает RT 2 мая. Парламентарий просит федерального чиновника способствовать "искоренению и дальнейшему вытеснению" из свободной продажи одноразовых мангалов.

"Многие нерадивые граждане оставляют после себя горы мусора, неразлагаемых отходов и наносят серьезный ущерб экосистемам прибрежных зон. Надо признаться, что дешёвые одноразовые мангалы, продающиеся в каждом придорожном магазине, составляют львиную долю сезонного мусора", - цитирует издание слова депутата Милонова.

Также Милонов выступил с предложением обязать региональные власти организовывать специальные зоны для пикников с уже установленными мангалами, столиками и мусорными контейнерами.

Летом 2024 года Милонов раскритиковал петербургские власти из-за неблагоустроенного южного побережья Финского залива. К такому мнению он пришел во время поездки по южным регионам России.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру