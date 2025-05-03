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Новости 12:23

Депутат Павлов отправился на майские в Тбилиси

фото ЗакС политика Депутат Павлов отправился на майские в Тбилиси

Лидер фракции "Новые люди" в Законодательном собрании Петербурга Дмитрий Павлов на время майских праздников решил отправиться в Грузию. В своих соцсетях парламентарий делится путевыми заметками из Тбилиси. 

За первые дни своего путешествия Павлов успел впечатлиться обилием собак на улицах. Парламентарий отметил их дружелюбность и подчеркнул, что все они чипированы и стерилизованы. 

"Тбилиси очень дружелюбный город, более гуманного отношения к бездомным собакам не встречал нигде", - написал Павлов. 

Остановился Павлов, вероятно, в отеле Marriott на Площади свободы в центральной части города. Он публиковал видео с пробежки на беговой дорожки в интерьерах спортзала отеля. 

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал, как Павлов отпраздновал свое 56-летие в ЮАР в начале апреля. В свой день рождения депутат пробежал 56-километровый ультрамарафон. 

Константин Леньков / Кадр из видео Дмитрия Павлова


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Упоминаемые персоны
Павлов Дмитрий Геннадьевич 




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