Госдума приоритетно рассмотрит законопроект о наказании для дропперов

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин направил в думский комитет по госстроительству и законодательству проект закона о введении уголовной ответственности для дропперов, сообщили в нижней палате парламента. По этой норме хотят судить соучастников телефонных мошенников, которые помогают обналичивать похищенные денежные средства. Положение собираются закрепить в статье Уголовного кодекса о неправомерном обороте средств платежей (ст. 187 УК).

"Разработанные меры дополнят систему норм, направленных на противодействие кибермошенникам, действующим через цепочку соучастников. Такое решение ограничит преступников в возможностях обналичивания похищенных денег. Это позволит более эффективно защищать граждан и их средства", - цитирует слова Володина пресс-служба Госдумы.

Предполагается, что уголовная ответственность затронет лиц, которые способствуют мошенникам, в том числе из корыстных побуждений. Возможное наказание составит до шести лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей. Законопроект рассмотрят в приоритетном порядке.

В конце марта 2025 года Государственная дума приняла закон об утверждении ряда мер, направленных на защиту россиян от действий телефонных мошенников. В частности, в России появится единая информационная сеть, в которой государственные органы, банки и другие заинтересованные стороны смогут обмениваться информацией.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру