Депутат Зинчук отправился в гуманитарную поездку в приграничные регионы

Член фракции КПРФ в Законодательном собрании Петербурга Алексей Зинчук на майские выходные решил отправиться вместе с добровольцами в приграничные регионы России для доставки гуманитарных грузов военнослужащим, которые обороняют границы государства. Парламентарий посетил Курскую и Белгородскую области.

- Купили необходимые вещи ребятам. Заодно увидеть своими глазами происходящее. Раньше на Первомай выходили мы на демонстрации за "мир, труд, май", а сейчас я думаю правильно будет в эти праздники в нынешних реалиях поддерживать ребят, которые охраняют нашу границу, - рассказал ЗАКС.Ру депутат Зинчук.

В беседе с ЗАКС.Ру 3 мая парламентарий подчеркнул, что жители Петербурга, по его мнению, должны активней поддерживать российских военнослужащих для скорейшего достижения целей специальной военной операции.

Напомним, в последний раз депутаты Законодательного собрания Петербурга посещали зону спецоперации в середине апреля. Тогда спикер ЗакСа Александр Бельский с депутатами Юрием Гладуновым и Константином Чебыкиным перевозили гумантарный груз военнослужащим из Ленинградского полка.

Константин Леньков / Фото Алексей Зинчук