Бастрыкин заинтересовался падением женщин с эскалатора на Василеостровской

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил коллегам доложить о результатах проверки случая травмирования пассажиров на станции метро "Василеостровская", сообщили в пресс-службе Следкома 3 мая. В конце апреля из-за резкого начала работы эскалатора две женщины упали.

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Олегу Валерьевичу Бобкову доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении", - говорится в сообщении СК.

По информации ведомства, одна из пострадавших была госпитализирована с травмами головы и руки.

Ранее происшествие пообещали изучить в петербургской прокуратуре. Надзорное ведомство планировало выяснить, должным ли образом была организована работа сотрудников метрополитена, ответственных за запуск и остановку эскалатора.

Константин Леньков / Кадр из видео прокуратуры