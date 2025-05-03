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Новости 16:13

Бастрыкин заинтересовался падением женщин с эскалатора на Василеостровской

фото ЗакС политика Бастрыкин заинтересовался падением женщин с эскалатора на Василеостровской

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил коллегам доложить о результатах проверки случая травмирования пассажиров на станции метро "Василеостровская", сообщили в пресс-службе Следкома 3 мая. В конце апреля из-за резкого начала работы эскалатора две женщины упали. 

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Олегу Валерьевичу Бобкову доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении", - говорится в сообщении СК. 

По информации ведомства, одна из пострадавших была госпитализирована с травмами головы и руки.

Ранее происшествие пообещали изучить в петербургской прокуратуре. Надзорное ведомство планировало выяснить, должным ли образом была организована работа сотрудников метрополитена, ответственных за запуск и остановку эскалатора. 

Константин Леньков / Кадр из видео прокуратуры


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