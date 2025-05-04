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Новости 10:41

Силовики провели рейд в петербургском клубе Kontrkult

фото ЗакС политика Силовики провели рейд в петербургском клубе Kontrkult

В ночь на 4 мая петербургские силовики заявились на мероприятие в клуб Kontrkult. Полицейские искали у посетителей рейва запрещенные вещества и тщательно проверяли документы у собравшихся, сообщает телеканал 78. По данным журналистов, силовики задержали организаторов вечеринки и несколько гостей. 

Как отмечает 78, билеты на мероприятие продавались заранее онлайн, а адрес площадки стал известен лишь за несколько часов до начала мероприятия. В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти визит в клуб не комментировали. 

Напомним, в конце декабря 2024 года полицейские провели рейд в арт-пространстве "Явление" на проспекте Обуховской обороны. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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