Малькевич на майские улетел в Абхазию

Депутат Законодательного собрания Петербурга Александр Малькевич с наступлением майских выходных решил отправиться в Абхазию. Судя по социальным сетям парламентария, в "страну души" он улетел 1 мая, на следующий день после заседания Заксобрания.

Малькевич во время своего путешествия посетил Новый Афон в Гудаутском районе Абхазии и записал видео на фоне Новоафонского водопада. Также парламентарий запечатлел собаку, которая плескалась в луже.

"Такие лирические абхазские пейзажи… Причем с такой ноткой, знаете, песика, который принимает ванну. Хорошо тебе здесь? [обращаясь к собаке] В целом, всем неплохо. А какая погода, воздух, умиротворение", - поделился впечатлениями Малькевич со своими подписчиками.

Отметим, коллега Малькевича, лидер фракции "Новые люди" в Заксобрании Дмитрий Павлов на майских праздниках решил отправиться в соседнюю Грузию.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру