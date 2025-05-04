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Новости 11:21

Малькевич на майские улетел в Абхазию

фото ЗакС политика Малькевич на майские улетел в Абхазию

Депутат Законодательного собрания Петербурга Александр Малькевич с наступлением майских выходных решил отправиться в Абхазию. Судя по социальным сетям парламентария, в "страну души" он улетел 1 мая, на следующий день после заседания Заксобрания. 

Малькевич во время своего путешествия посетил Новый Афон в Гудаутском районе Абхазии и записал видео на фоне Новоафонского водопада. Также парламентарий запечатлел собаку, которая плескалась в луже. 

"Такие лирические абхазские пейзажи… Причем с такой ноткой, знаете, песика, который принимает ванну. Хорошо тебе здесь? [обращаясь к собаке] В целом, всем неплохо. А какая погода, воздух, умиротворение", - поделился впечатлениями Малькевич со своими подписчиками. 

Отметим, коллега Малькевича, лидер фракции "Новые люди" в Заксобрании Дмитрий Павлов на майских праздниках решил отправиться в соседнюю Грузию. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Малькевич Александр Александрович 




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