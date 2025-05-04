В Заксобрании откроют выставку детских рисунков о Дне Победы

По поручению председателя Законодательного собрания Петербурга Александра Бельского в здании городского парламента представят выставку картин, созданных воспитанниками центров содействия семейному воспитанию. Она заработает к 9 мая, сообщил в своих соцсетях спикер ЗакСа.

"Работы трогательные и по-взрослому осознанные — подтверждаю лично. Видел рисунки и общался с юными авторами во время субботника на Пискаревском кладбище. Особенно запало в душу произведение 10-летней Риты "Через года, через века — помните!" — об узниках концлагерей. Неожиданно красочно, но от этого очень эмоционально", - написал Бельский.

Впервые работы детей были представлены во время субботника на Пискаревском мемориальном кладбище 26 апреля. Тогда работы лично осмотрел губернатор Петербурга Александр Беглов вместе со спикером парламента Бельским. Там же чиновники пообщались с юными авторами картин.

Напоним, в День Победы в Петербурге после трехлетнего перерыва пройдет акция "Бессмертный полк" в очном формате. Также в этот день на Дворцовой площади пройдет традиционный парад. Накануне там начали устанавливать трибуну для зрителей.

Константин Леньков / Фото: Александр Бельский