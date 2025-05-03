На Дворцовой начали монтировать трибуны ко Дню Победы

С утра 3 мая на Дворцовой площади идут работы по установки трибун для зрителей к параду в День Победы, передает издание "Фонтанка". С 1 мая на площади располагается огромное панно, на котором изобразили 4,5 тысячи портретов ветеранов Великой Отечественной войны.

Сегодня на Дворцовой должна пройти репетиция парада. В связи с этим городские власти ограничили движение в центре города. Из-за перекрытий также изменили маршруты общественного транспорта.

Напопним, 9 мая впервые с 2022 года в Петербурге в очном формате пройдет акция "Бессмертный полк". Предполагается, что колонна пройдет с портретами ветеранов от Площади Восстания до Дворцовой площади.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру