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Новости 14:29

На Дворцовой начали монтировать трибуны ко Дню Победы

фото ЗакС политика На Дворцовой начали монтировать трибуны ко Дню Победы

С утра 3 мая на Дворцовой площади идут работы по установки трибун для зрителей к параду в День Победы, передает издание "Фонтанка". С 1 мая на площади располагается огромное панно, на котором изобразили 4,5 тысячи портретов ветеранов Великой Отечественной войны. 

Сегодня на Дворцовой должна пройти репетиция парада. В связи с этим городские власти ограничили движение в центре города. Из-за перекрытий также изменили маршруты общественного транспорта. 

Напопним, 9 мая впервые с 2022 года в Петербурге в очном формате пройдет акция "Бессмертный полк". Предполагается, что колонна пройдет с портретами ветеранов от Площади Восстания до Дворцовой площади. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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