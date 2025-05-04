Депутат Малькевич возложил цветы к мемориалу первого президента Абхазии

Член фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Петербурга Александр Малькевич во время своего визита в Абхазию посетил мемориальный комплекс первого президента республики Владислава Ардзинбы в селе Нижняя Эшера. Вместе с представителями Общественной палаты Республики Абхазия Низамом Хапатом и Изольдой Хагбой парламентарий возложил цветы к могиле политического деятеля.

В беседе с ЗАКС.Ру депутат пояснил, что решил почтить память первого президента Абхазии в преддверии 80-летия со дня его рождения. Ардзинба родился 14 мая 1945 года. Значительную часть жизни он посвятил науке, став одним из самых значимых экспертов в хеттологии. С 1989 года был народным депутатом СССР. В 1990 году избрался на пост председателя Верховного совета Абхазской АССР. Ардзинба настаивал на праве народа Абхазии на самоопределение. На период его первого срока пришло обострение абхазо-грузинских отношений. В частности, война в Абхазии 1992-1993 годов. После победы Ардзинба дважды избирался на пост президента. Скончался в 2010 году.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал, как депутат Малькевич на майские отправился в Абхазию. Он стал пассажиром первого поезда, следовавшего по новому маршруту из Сириуса в Сухум.

Константин Леньков / Фото предоставлено Александром Малькевичем