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Новости 16:39

Депутату Николаю Цеду подарили именное кимоно

фото ЗакС политика Депутату Николаю Цеду подарили именное кимоно

Президент Федерации хапкидо России Демид Момот 4 мая вручил депутату Государственной думы Николаю Цеду именное кимоно грандмастера. Встреча состоялась на полях Всероссийских соревнований по тхэквондо в Петербурге. Парламентарий пообещал в своих соцсетях, что экипировка "не будет висеть на вешалке" и показал несколько приемов. 

"Все еще в форме!<...> В знак благодарности я продемонстрировал элементы ударной техники! Кимоно не будет висеть на вешалке, оно будет в работе!", - написал парламентарий. 

Цед является мастером спорта и президентом Санкт-Петербургской федерации хапкидо. В 90-х годах он выпустил книги "Первый шаг к кунг-фу" и "Постоять за себя", посвященные восточным единоборствам. До избрания в Государственную думу в 2021 году он занимал пост руководителя администрации Приморского района.Фото: Николай Цед

Константин Леньков / Фото Николай Цед


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Цед Николай Григорьевич 




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