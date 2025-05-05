Введение самозапрета на азартные игры обсудят в комитете Госдумы

Правительство поддержало инициативу о введении самозапрета на азартные игры при условии доработки законопроекта, сообщила 5 мая "Парламентская газета". Отзыв кабмина уже поступил в комитет Госдумы по физической культуре и спорту, законопроект обсудят "в течение месяца".

Как отметил глава комитета Евгений Ревенко, после обсуждения инициативу вынесут на рассмотрении нижней палаты парламента. Он подчеркнул, что законопроект создан в соответствии с системной работой Госдумы по защите людей от мошенничества, включающей принятый ранее самозапрет на кредиты.

Проект был внесен группой депутатов комитета в июле 2024 года. В пояснительной записке к нему отмечается, что лудомания – зависимость от азартных игр - относится к психическим расстройствам. Такое состояние может повлечь неблагоприятных последствий экономического и социального характера как для самого человека, так и для его близких. По приведенным в записке данным, в 2022 году за государственной медицинской помощью в связи с жалобами на игровую зависимость обратились чуть более 14 тысяч человек, включая 126 детей до 14 лет и свыше 6 тысяч подростков 15-17 лет.

В соответствии с законопроектом, предлагается предоставить азартным людей возможность внесения себя в список лиц, отказавшихся от участия в азартных играх. По задумке авторов, это можно будет сделать через портал "Госуслуги", подписав соответствующее заявление усиленной неквалифицированной электронной подписью. Кроме того, предлагается предусмотреть возможность отказать в ставке группе лиц, если информация хотя об одном из участников есть в списке.

Замозапрет будет включать невозможность выдачи фишек в казино и залах игровых автоматов оформившему его лицу. При этом в документе не прописан запрет на выдачу денег при предъявлении фишек. В соответствии с одной из проектируемых статей, организаторы азартных игр должны будут разработать положение об ответственной игре, в котором допускается возможность выплаты денег в обмен на предъявленные обменные знаки игорного заведения. Такие же требования хотят распространить на букмекерские конторы и тотализаторы.

В отзыве правительства отмечается, что в законопроект отсутствует четкий механизм подачи заявления. Также в кабмине подчеркнули, что положения документа необходимо согласовать с положениями законопроекта о запрете букмекерам заключать пари с несовершеннолетними. Кроме того, рекомендовалось увеличить минимальный срок самозапрета с четырех до 12 месяцев.

Напомним, что в августе 2024 года в Госдуме внесли законопроект об увеличении штрафов за рекламу запрещенных онлайн-казино до 6 млн рублей. На данный момент наказание за нарушение закона о рекламе составляет штраф в размере от 500 рублей до 2 тысяч рублей для граждан, от 4 до 20 тысяч рублей – для должностных лиц и от 100 до 500 тысяч рублей для юрлиц.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру