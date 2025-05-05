В Петербурге отремонтируют памятник Пушкину и бюст Крупской

Государственный музей городской скульптуры провел аукционы по поиску подрядчиков для ремонта памятника Пушкину на площади Искусств, "Цусимского обелиска" и бюста Крупской, обратила внимание "Фонтанка.ру" 5 мая. Кроме того, музей собирается разработать проект реставрации скульптур львов на набережной Макарова.

В соответствии с документацией, опубликованной на сайте госзакупок, требования к подрядчикам, которые займутся ремонтом памятников, одинаковые. За время первого этапа им необходимо будет провести научные и инженерные исследования и разработать проектную документацию, которую позднее нужно будет согласовать с ГАТИ и КГИОП. После этого компания сможет приступить непосредственно к ремонтным работам. Завершить ремонт подрядчик должен до конца 2025 года.

На ремонт памятника Пушкину музей рассчитывает выделить 7,5 млн рублей. Монумент Пушкину был отлит в бронзе на заводе "Монументскульптура". Он был установлен в 1957 году, открытие памятника приурочили к 250-летию Ленинграда.

Самый старый памятник, который рассчитывает отремонтировать музей, - памятник героям броненосца "Император Александр III" ("Цусимский обелиск") в Никольском саду. Он был установлен в 1908 году и посвящен погибшим в Цусимском сражении 1905 года. Его облик был утвержден императором Николаем II. На его ремонт ожидается потратить 6,4 млн рублей.

За 3,7 млн рублей отремонтируют бюст Надежды Крупской у на проспекте Обуховской Обороны. Памятник расположился у Дом культуры имени Крупской. ДК был построен и открыт в 1927 году, тогда же был установлен бюст.

В свою очередь, проект реставрации скульптур львов на спуске набережной Макарова должен будет быть готов до начала декабря 2025 года. На изучение памятника, разработку проекта и его согласование потратят 4,9 млн рублей. Скульптуры установили в одно время с набережной – в начале XIX века. Ранее львов уже реставрировали – в 1950-х им восстановили разбитые морды.

Напомним, что в конце апреля Законодательное собрание Петербурга объявило девять конкурсов на проведение реставрационных работ в Мариинском дворце, следует из информации на портале госзакупок. Максимальная сумма всех девяти закупок составила 285,1 млн рублей.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру