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Муниципал 15:04

Мундеп Ветров предложил ввести единую расцветку для каршеринга

фото ЗакС политика Мундеп Ветров предложил ввести единую расцветку для каршеринга

Депутат МО "Поселок Шушары" Михаил Ветров предложил ввести единую цветовую раскраску для всех автомобилей каршеринга вне зависимости от их принадлежности к компании или сервису, сообщил 5 мая RT. Соответствующее обращение Ветров направил министру транспорта России Роману Старовойту.

По мнению Ветрова, каршеринг пользуется популярностью преимущественно у молодых водителей, не имеющих собственного автомобиля и большого опыта управления транспортными средствами.

"Ни для кого не секрет, что каршеринговый автомобиль представляет повышенную опасность на дорогах общего пользования: именно от водителя прокатного автомобиля можно ожидать рискованных манёвров, ошибок и провоцирования аварийных ситуаций", — цитирует издание слова мундепа.

В связи с этим Ветров предлагает ввести единую цветовую раскраску "для сигнального обозначения такого автомобиля на дороге". Кроме того, он просит рассмотреть возможность увеличить минимальный возраст для аренды автомобиля с 18 до 20 лет и установить минимальный порог опыта вождения не менее двух лет.

Напомним, что в январе Ветров также предложил сформировать отряд полиции с электровелосипедами или скутерами для контроля соблюдения ПДД курьерами и другими пользователями СИМ. Соответствующее обращение он направил министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру


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