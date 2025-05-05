Мундеп Ветров предложил ввести единую расцветку для каршеринга

Депутат МО "Поселок Шушары" Михаил Ветров предложил ввести единую цветовую раскраску для всех автомобилей каршеринга вне зависимости от их принадлежности к компании или сервису, сообщил 5 мая RT. Соответствующее обращение Ветров направил министру транспорта России Роману Старовойту.

По мнению Ветрова, каршеринг пользуется популярностью преимущественно у молодых водителей, не имеющих собственного автомобиля и большого опыта управления транспортными средствами.

"Ни для кого не секрет, что каршеринговый автомобиль представляет повышенную опасность на дорогах общего пользования: именно от водителя прокатного автомобиля можно ожидать рискованных манёвров, ошибок и провоцирования аварийных ситуаций", — цитирует издание слова мундепа.

В связи с этим Ветров предлагает ввести единую цветовую раскраску "для сигнального обозначения такого автомобиля на дороге". Кроме того, он просит рассмотреть возможность увеличить минимальный возраст для аренды автомобиля с 18 до 20 лет и установить минимальный порог опыта вождения не менее двух лет.

Напомним, что в январе Ветров также предложил сформировать отряд полиции с электровелосипедами или скутерами для контроля соблюдения ПДД курьерами и другими пользователями СИМ. Соответствующее обращение он направил министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру