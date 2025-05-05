Проезд в общественном транспорте на три дня станет бесплатным для ветеранов ВОВ

Ветераны, жители блокадного Ленинграда и другие представители льготных категорий смогут бесплатно ездить на общественном транспорте в течение трех дней с 7 по 9 мая, сообщили в администрации губернатора. Акция приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Проезд в городском транспорте ежегодно делают бесплатным для ветеранов в честь празднования Победы. Подобным же образом поступают в годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в конце января, когда проезд для льготников также становится свободным в течение трех дней. Такая же мера действует ежегодно в День памяти и скорби 22 июня и в День памяти жертв блокады Ленинграда 8 сентября.

"Важно, чтобы представители Поколения Победителей могли спокойно доехать до памятных мест, к воинским и братским захоронениям", — заявил губернатор Александр Беглов.

Правом на бесплатный проезд в праздничные дни обладают ветераны, блокадники, несовершеннолетние узники концлагерей и гетто вне зависимости от места жительства и гражданства. При этом они должны иметь при себе соответствующие удостоверения.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру