Четыре исторических особняка под Петербургом выставили на торги за 1 рубль

Смольный выставил на аукцион четыре объекта культурного наследия в Петергофе, Ломоносове и Красном Селе с начальной ценой 1 рубль, обратил внимание "Деловой Петербург" 6 мая. Соответствующие лоты появились на сайте Российского аукционного дома (РАД).

Правительство города ищет покупателей для усадьбы А. В. Львовой и усадьбы архитектора Е. Гана в Петергофе, "Дома купца Волкова" на Еленинской улице в Ломоносове и корпуса бывшего военного госпиталя в переулке Щуппа в Красном Селе. Все постройки выполнены из дерева. Здания являются объектами культурного наследия регионального значения, однако находятся в "неудовлетворительном состоянии".

Судя по информации на сайте РАД, процедура подачи заявок началась 30 апреля, а сами торги состоятся 3 июня. Самый маленький шаг конкурса значится у Петергофских усадеб 1850-1859 годов постройки – 93,5 тысяч для усадьбы Гана и 127,5 тысяч для усадьбы Львовой. Шаг повышения для корпуса бывшего военного госпиталя в Красном Селе 1865 года постройки составляет 186,2 тысяч рублей. Наконец, самый большой шаг, 306,4 тысячи рублей, назначен для дома Волкова в Ломоносове конца XIX века.

Вместе со зданием покупатель получит возможность заключить договор аренды прилегающей к нему земли. Кроме того, новый владелец объекта будет обязан провести реставрацию исторического памятника в соответствии с проектной документацией комитета по охране памятников (КГИОП).

Как отмечает РБК, в мае 2024 года Смольный безуспешно пытался найти арендаторов для этих исторических зданий по программе "Рубль за метр". В соответствии с программой, арендатору предоставляется льготная арендная ставка в размере 1 рубль за квадратный метр при условии, что съемщик отреставрирует объект в течение первых семи лет из 49 лет аренды.

Напомним, что в начале февраля на продажу был выставлен бизнес-центр "Стельп", расположенный в историческом здании на улице Рентгена, 7. Приобрести здание предлагалось за 1 млрд рублей.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру