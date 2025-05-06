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Новости 18:45

Путин поблагодарил зампреда комитета по строительству Сливния

фото ЗакС политика Путин поблагодарил зампреда комитета по строительству Сливния

Президент России Владимир Путин объявил благодарность заместителю председателя комитета по строительству Петербурга Артуру Сливнему. Соответствующее распоряжение обнародовано на портале официального опубликовании нормативных актов 5 мая. 

Сливний занимает должность заместителя председателя комитета с 2021 года. Тогда в его зону ответственности входила работа управления организационно–аналитического обеспечения, сектор обеспечения деятельности комитета и гражданской обороны, и сектор документационного обеспечения и контроля. Как писал "Деловой Петербург", ранее Сливний работал в полиции в Невском районе города. 

Напомним, в конце апреля в Смольном состоялось торжественное вручение государственных наград. Тогда ордена и медали губернатор Петербурга Александр Беглов вручил депутатам Законодательного собрания. 

Константин Леньков / Фото Смольный


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