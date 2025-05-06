Путин поблагодарил зампреда комитета по строительству Сливния

Президент России Владимир Путин объявил благодарность заместителю председателя комитета по строительству Петербурга Артуру Сливнему. Соответствующее распоряжение обнародовано на портале официального опубликовании нормативных актов 5 мая.

Сливний занимает должность заместителя председателя комитета с 2021 года. Тогда в его зону ответственности входила работа управления организационно–аналитического обеспечения, сектор обеспечения деятельности комитета и гражданской обороны, и сектор документационного обеспечения и контроля. Как писал "Деловой Петербург", ранее Сливний работал в полиции в Невском районе города.

Напомним, в конце апреля в Смольном состоялось торжественное вручение государственных наград. Тогда ордена и медали губернатор Петербурга Александр Беглов вручил депутатам Законодательного собрания.

Константин Леньков / Фото Смольный