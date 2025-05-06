Путин заявил, что онлайн-торговля в России развивается "семимильными шагами"

Президент России Владимир Путин высоко оценил развитие сферы онлайн-торговли в стране во время встречи с председателем "Деловой России" Алексеем Репиком, сообщается 6 мая на сайте Кремля.

По словам Репика, электронная коммерция является мощной и конкурентоспособной отраслью.

"Развивается семимильными шагами", - отметил на это Путин.

По словам главы "Деловой России", успехи российских компаний в сфере интернет-магазинов заметны не только в стране, но и на рынках дружественных стран. Репик также отметил, что онлайн- и офлайн-торговля конкурируют между собой, но при этом деятельность обычных магазинов строже регулируется законодательством в части защиты интересов потребителей.

"Мы стараемся находить оптимальные и для государства, и для потребителей, но и для бизнеса форматы, когда два наших больших сегмента будут жить, что называется, гармонично", - заявил собеседник президента.

Напомним, в марте фракция "Справедливая Россия - За правду" в Законодательном собрании Петербурга выступила с инициативой о маркировке типов упаковок товаров в интернет-магазинах. По мнению депутатов, покупатели могут неосознанно приобретать на сервисах доставки вещи в неперерабатываемой упаковке, не имея возможности заранее ознакомиться с ее составом. Если же клиенты онлайн-магазинов будут в курсе этой информации, то смогут выбирать более экологичный вариант и снизят спрос на вредящие окружающей среде материалы, считают во фракции СРЗП.

фото с сайта Кремля