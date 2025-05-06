Смольный потратит до 35 млн рублей на участие в выставке в Шанхае

Комитет по промышленной политике объявил 6 мая на портале госзакупок конкурс на создание экспозиции Петербурга в рамках выставки продуктов питания, напитков и гостеприимства FHC 2025, обратил внимание ЗАКС.Ру. Мероприятие состоится в китайском Шанхае в течение двух дней с 12 по 14 ноября, максимальная стоимость контракта составит 34,9 млн рублей.

Исполнителю предстоит разработать дизайн-проект стенда и собрать его на территории выставки. Предполагается, что это будет "остров" или "полуостров" с не менее чем тремя открытыми сторонами. При создании экспозиции обязательно использование современных технологий визуализации в виде мультимедийных тач-скринов, жидкокристаллических панелей, светодиодных экранов, проекционной техники или мультимедийных систем.

Экспозицию следует разделить на ряд функциональных зон, включая зону работы экспонентов, приватную переговорную и дегустационную зоны, а также открытую зону делового общения. При этом для проведения деловых мероприятий нужно предусмотреть возможность трансформации последней в презентационную зону на 25 человек. Все элементы экспозиции, от мебели до выставочных конструкций, должны быть оформлены в едином стиле.

Исполнитель должен будет привлечь к работе выставки не менее семи участников. Это могут быть представители сферы промышленности или же научно-исследовательских организаций, работающих в Петербурге. Кроме того, от подрядчика ждут доставки в Шанхай экспонатов и презентационных материалов общим весом до половины тонны.

Отдельным пунктом идет разработка и организация деловой программы Петербурга в рамках выставки. В частности, речь идет о подготовке и проведении церемонии открытия, проведении деловой сессии на тему экспортного потенциала Северной столицы, содействию деловым встречам участников и организации визита официальной делегации Петербурга. В последнем случае от подрядчика ожидают заказ билетов, бронирование гостиницы и обеспечение развозки на легковом автомобиле и микроавтобусе.

"Транспортные средства, используемые для транспортного обеспечения членов делегации, должны быть однотонного цвета, возможные варианты окраса: белый, черный, серебристый, металлик, серый. Транспортные средства должны быть оборудованы кондиционером и (или) системой климатического контроля", — говорится в технической документации к закупке.

Также исполнитель должен привлечь к работе стенда квалифицированный персонал. Среди них должны быть не менее двух переводчиков со знанием английского и китайского языков и не менее двух специалистов для демонстрации экспозиции.

В минувшем январе комитет по внешним связям искал подрядчика для организации празднования Масленицы в Омане и ОАЭ. В программе были предусмотрены мастер-классы по игре на балалайке и организация хороводов и игры в "ручеек". За это готовы были заплатить до 6,7 млн рублей, итоговая стоимость контракта составила 3,6 млн рублей.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру