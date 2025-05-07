Беглов возложил цветы к могилам Чайковского и Суворова

Губернатор Петербурга Александр Беглов посетил Александро-Невскую Лавру, где возложил цветы к надгробию композитора Петра Чайковского в честь его 185-летия, сообщила 7 мая пресс-служба градоначальника. Губернатор также посетил могилу полководца Александра Суворова – в мае этого года исполнится 225 лет со дня его кончины.

"Пётр Ильич Чайковский – один из главных символов петербургской и российской культуры. Его великую музыку знают, любят и узнают с первых нот не только у нас в стране, но и во всем мире", - сказал Беглов во время мероприятия.

Как отмечается в публикации, жизнь и деятельность Чайковского были связаны тесно с Петербургом – здесь он написал свои первые произведения и здесь же скончался. В память о композиторе в городе была названа одна из улиц Центрального района города.

Кроме того, в публикации напомнили, что в 2016 году был основан Центр музыкальной культуры "Чайковский", под эгидой которого выступает Губернаторский симфонический оркестр. С 7 мая в Большом зале петербургской филармонии начнется XVIII Международный фестиваль "Музыкальная коллекция", в рамках которого в Мариинском театре пройдет "Чайковский-гала", а также будет представлена постановка оперы Чайковского "Иоланта".

Во время посещения Александро-Невской лавры Беглов также возложил цветы в Благовещенском храме к надгробию генералиссимуса Александра Суворова. 18 мая исполнится 225 лет со дня его смерти.

"Празднуя 80-ю годовщину Великой Победы, мы не должны забывать, кто ковал славу русского оружия, закладывал традиции стойкости и несокрушимости нашей армии. Александр Суворов вырастил целую плеяду полководцев XIX века, создал новую стратегию и тактику войны", - заявил губернатор в ходе мероприятия.

Он подчеркнул, что именно у могилы Суворова принимали присягу солдаты во время Великой Отечественной войны перед уходом на фронт.

Напомним, что в конце апреля Беглов возложил цветы к памятнику революционера Владимира Ленина в честь 155-летия политического деятеля. Он подчеркнул, что в здании Смольного, где сейчас располагается правительство Петербурга, сохранились рабочий кабинет Ленина, а также комната, в которой революционер жил с супругой Надеждой Крупской с ноября 1917 года по март 1918 года.

Анастасия Луценко, фото: сайт Смольного