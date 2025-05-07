Беглов выступит перед депутатами ЗакСа с отчетом 14 мая

Ежегодный отчет губернатора Петербурга Александра Беглова о проделанной работе перед депутатами Законодательного собрания должен состояться 14 мая, на следующем заседании городского парламента, сообщил спикер парламента Александр Бельский в своих соцсетях. О планируемой дате выступления Беглова собеседники ЗАКС.Ру рассказывали еще 5 мая, однако, как отмечали источники, это вариант был не окончательный.

Выступление губернатора с докладом об итогах работы в 2024 году состоится в Мариинском дворце. Оно начнётся в 11:00 и будет единственным вопросом в повестке. Трансляция выступления будет вестись на сайте Заксобрания и на телеканале "Санкт-Петербург".

Обычно это мероприятие проходит при участии всего петербургского истеблишмента: депутатов Государственной думы, членов правительства Петербурга, чиновников Смольного, руководителей силовых ведомств, представителей конфессий, а также общественников и других выдающиеся личностей. Свободных мест в зале Мариинского дворца не остается. После выступления главы города депутатам предоставляется возможность задать вопрос губернатору. В последние годы допускается по одному вопросу от каждой фракции.

"Уверен, нас ждет подробный и объективный доклад. Данные об успехах городских программ, анализ достигнутых результатов и пока еще проблемных точек, определение приоритетов развития", - написал Бельский.

Отметим, в прошлом году отчет Беглова о своей работе за пять лет на губернаторском посту проходил в БКЗ "Октябрьский". Доклад главы города предшествовал выборам губернатора, которые состоялись в сентябре. Это был первый случай, когда Заксобрание проводило заседание вне стен Мариинского дворца. В этот раз этот опыт повторять, вероятно, не станут - депутаты не принимали каких-либо решений о проведение выездного засадания.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру