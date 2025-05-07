"Петроградская" изменит режим работы из-за ремонта эскалатора

Режим работы вестибюля станции метро "Петроградская" изменится в связи с капитальным ремонтом эскалатора, сообщили 7 мая в Telegram-канале комитета по транспорту. Работы на станции начнутся 12 мая и продлятся до 18 июля.

На этот период вход в вестибюль станции в будние дни будет закрыт с 07:30 до 10:30. Также будет ограничен вход во второй половине дня – с 15:15 до 19:50.

В публикации комтранса посоветовали в это время добираться до ближайших станций метро на наземном транспорте. Как напомнили в ведомстве, от "Петроградской" ходит наземный транспорт до двух станций синей ветки метро – "Горьковской" и "Черной речки". До "Горьковской" идут автобусы № 46 и № 76, а до "Черной речки" автобусы № 1, № 46, № 76, № 227 и троллейбус № 34.

Кроме того, от "Петроградской" можно добраться до двух станции фиолетовой линии подземки: до "Спортивной" на автобусах № 10, № 128, № 230, № 275 и троллейбусе № 31, а также до "Чкаловской" на автобусных маршрутах № 25 и № 185.

Наконец, от "Петроградской" можно добраться до одной станции красной ветки метрополитена. До станции "Лесная" ходят автобусы № 185, № 249 и № 275, а также троллейбус № 31.

В начале мая ЗАКС.Ру писал, что Смольный решил перенести начало капитального ремонта станции метро "Озерки" на 2026 год вместо запланированного 2025 года. Соответствующее заявление сделал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру