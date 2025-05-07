"Петроградская" изменит режим работы из-за ремонта эскалатора

Режим работы вестибюля станции метро "Петроградская" изменится в связи с капитальным ремонтом эскалатора, сообщили 7 мая в Telegram-канале комитета по транспорту. Работы на станции начнутся 12 мая и продлятся до 18 июля.
На этот период вход в вестибюль станции в будние дни будет закрыт с 07:30 до 10:30. Также будет ограничен вход во второй половине дня – с 15:15 до 19:50.
В публикации комтранса посоветовали в это время добираться до ближайших станций метро на наземном транспорте. Как напомнили в ведомстве, от "Петроградской" ходит наземный транспорт до двух станций синей ветки метро – "Горьковской" и "Черной речки". До "Горьковской" идут автобусы № 46 и № 76, а до "Черной речки" автобусы № 1, № 46, № 76, № 227 и троллейбус № 34.
Кроме того, от "Петроградской" можно добраться до двух станции фиолетовой линии подземки: до "Спортивной" на автобусах № 10, № 128, № 230, № 275 и троллейбусе № 31, а также до "Чкаловской" на автобусных маршрутах № 25 и № 185.
Наконец, от "Петроградской" можно добраться до одной станции красной ветки метрополитена. До станции "Лесная" ходят автобусы № 185, № 249 и № 275, а также троллейбус № 31.
В начале мая ЗАКС.Ру писал, что Смольный решил перенести начало капитального ремонта станции метро "Озерки" на 2026 год вместо запланированного 2025 года. Соответствующее заявление сделал губернатор Петербурга Александр Беглов.