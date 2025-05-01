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Новости 10:51

"Озерки" закроются на ремонт на год позже

фото ЗакС политика "Озерки" закроются на ремонт на год позже

Смольный решил перенести начало капитального ремонта станции метро "Озерки" на 2026 год, завил губернатор Петербурга Александр Беглов 30 апреля в эфире телеканала 78. Изначально планировалось, что станцию закроют для ремонта в 2025 году.

"Мы приняли решение перенести начало капитального ремонта "Озерков" на следующий год. Состояние "Озерков" позволяет немного подождать без ущерба для безопасности пассажиров", - рассказал Беглов.

Губернатор подчеркнул, что для принятия решения о переносе сроков правительство провело совещание и ряд консультаций, в ходе которых в Смольном убедились в безопасности использования станции в ее настоящем состоянии.

Кроме того, Беглов напомнил, что сейчас ведется масштабная реконструкция станции метро "Фрунзенская". По словам губернатора, ее планируют открыть к весне 2027 года. Кроме того, реконструкция ожидает еще одну станцию синей линии петербургского метро – "Парк Победы". Ее закроют на капитальный ремонт в июне.  

Отметим, что в октябре 2021 года замначальника петербургского метрополитена Дмитрий Бурин заявлял, что станцию "Озерки" вместе с вестибюлем 2 станции "Технологический институт" рассчитывали закрыть на капремонт в 2024 году. Тогда же он сообщил, что еще одну станцию синей ветки "Удельную" начнут ремонтировать в марте в 2023 года, однако по итогу работы на ней начались лишь в июне 2024 года. Капремонт "Удельной" завершился раньше срока – она вновь открылась в конце апреля 2025 года. 

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру


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