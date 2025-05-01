"Озерки" закроются на ремонт на год позже

Смольный решил перенести начало капитального ремонта станции метро "Озерки" на 2026 год, завил губернатор Петербурга Александр Беглов 30 апреля в эфире телеканала 78. Изначально планировалось, что станцию закроют для ремонта в 2025 году.

"Мы приняли решение перенести начало капитального ремонта "Озерков" на следующий год. Состояние "Озерков" позволяет немного подождать без ущерба для безопасности пассажиров", - рассказал Беглов.

Губернатор подчеркнул, что для принятия решения о переносе сроков правительство провело совещание и ряд консультаций, в ходе которых в Смольном убедились в безопасности использования станции в ее настоящем состоянии.

Кроме того, Беглов напомнил, что сейчас ведется масштабная реконструкция станции метро "Фрунзенская". По словам губернатора, ее планируют открыть к весне 2027 года. Кроме того, реконструкция ожидает еще одну станцию синей линии петербургского метро – "Парк Победы". Ее закроют на капитальный ремонт в июне.

Отметим, что в октябре 2021 года замначальника петербургского метрополитена Дмитрий Бурин заявлял, что станцию "Озерки" вместе с вестибюлем 2 станции "Технологический институт" рассчитывали закрыть на капремонт в 2024 году. Тогда же он сообщил, что еще одну станцию синей ветки "Удельную" начнут ремонтировать в марте в 2023 года, однако по итогу работы на ней начались лишь в июне 2024 года. Капремонт "Удельной" завершился раньше срока – она вновь открылась в конце апреля 2025 года.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру